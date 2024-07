Santa Cruz vence o Rio Branco e representará o Acre em São Paulo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Santa Cruz conquistou o Campeonato Acreano Sub-20 na noite desta terça-feira, 16, ao vencer o Rio Branco por 1 a 0.

A conquista é inédita, já que o clube é o mais novo do futebol acreano e disputou a competição pela primeira vez este ano. O Santinha chegou á decisão com a melhor campanha e jogava por um empate para conquistar o título. A vitória veio com gol de

Com o título, o Santa Cruz será o representante do Acre na Copa do Brasil Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem.

