Roadshow Novo Brasil Mais Produtivo será realizado na FIEAC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira, dia 17 de julho, será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) o Roadshow Novo Brasil Mais Produtivo, um evento que tem como objetivo divulgar e engajar o setor industrial acreano no Programa Novo Brasil Mais Produtivo. Por meio desse programa, empresas de todo o país terão acesso gratuito ou subsidiado a diagnósticos e estratégias de gestão, consultorias e aperfeiçoamento profissional em manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital.

Integrado à Nova Indústria Brasil, o Novo Brasil Mais Produtivo foi amplamente reestruturado para elevar a produtividade e promover a transformação digital e a inovação nas micro, pequenas e médias empresas brasileiras, além de apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias no país.

Anúncios

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o programa destinará R$ 2,037 bilhões para o engajamento de 200 mil empresas, das quais 93,1 mil receberão atendimento direto. O programa está estruturado em quatro pilares: Plataforma de Produtividade, Diagnóstico e Estratégia de Gestão, Consultorias e Educação em Produção Enxuta e Eficiência Energética, e Transformação Digital.

Para fortalecer a iniciativa, o MDIC articulou e trouxe para dentro do programa as instituições financiadoras BNDES, FINEP e EMPRAPII, que agora se somam às parcerias já consolidadas com ABDI, Sebrae e SENAI – sendo estes dois últimos executores e com aporte de recursos próprios.

O programa contribui para que as empresas identifiquem os problemas e implementem soluções inovadoras, aumentando o faturamento, reduzindo custos e dando os primeiros passos na transformação digital do negócio.

No evento, serão apresentados todos os detalhes do programa, e as equipes do SENAI e Sebrae estarão à disposição dos participantes para esclarecer dúvidas e realizar o cadastro das empresas na plataforma de produtividade.

Programação

8h – Credenciamento e Networking

9h – Abertura com autoridades

10h

Apresentação do Programa Brasil Mais Produtivo

Cases de sucesso com empresários convidados