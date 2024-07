Requerimento que cobra transparência da Ricco é rejeitado na Câmara

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No fim da sessão desta terça-feira, 16, o requerimento da vereadora Elzinha Mendonça (PP), que solicitava ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), que exigisse da empresa Ricco Transportes a apresentação da relação completa dos veículos utilizados no transporte coletivo da capital, foi rejeitado no plenário da Câmara Municipal por 9 votos contrários e 1 favorável. O requerimento pedia que fossem fornecidos os seguintes dados: placa, Renavam e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), com publicação integral no site da prefeitura para conferência pública, no prazo de até 15 dias, sob pena de responsabilidade.

Durante a discussão, o vereador N Lima se posicionou contrário à matéria, e o vereador e líder da prefeitura, João Marcos Luz, solicitou que a base votasse contra o requerimento de Mendonça.