Prefeita de Guajará-Mirim volta a ser afastada em operação contra organização criminosa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma nova operação da Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do estado afastou novamente do cargo a prefeita de Guajará-Mirim, Raissa Paes Bento, que havia retornado a função na última semana.

A operação Suseranos, desencadeada nesta terça-feira (16) tem como objetivo desarticular organização criminosa envolvida na prática dos crimes de usurpação da função pública, fraudes à licitações e contratos, corrupção, violação do sigilo funcional, dentre outros crimes.

Anúncios

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 3 afastamentos do cargo público em Guajará-Mirim e Porto Velho. A investigação apura fraudes à licitação de combustíveis e da reforma do mercado municipal, valores em contratos que superam R$ 5 milhões.

Raissa foi afastadada pelo Tribunal de Justiça no começo do ano, durante a deflagração da Operação Avatar, e retornou à Prefeitura após a colheita de todas as provas e apresentação de denúncia formal ao Judiciário.