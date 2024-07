Possível aposentadoria de William Bonner da Globo volta a ganhar força; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O nome de William Bonner, 60 anos, foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, o motivo: Cesar Tralli foi anunciado por Renata Vasconcellos como o seu mais novo parceiro de bancada do “Jornal Nacional”, com isso, os boatos de uma possível aposentadoria do âncora da TV Globo voltou a ganhar força.

Para os fãs e admiradores de William Bonner, muita calma nessa hora. O apresentador e editor-chefe do ‘JN’ irá ficar off pelos próximos dias da bancada do jornal devido suas merecidas férias.

Anúncios

Em junho do ano passado, o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, informou que o âncora do “Jornal Nacional” recusou uma proposta de dois milhões e meio para renovar seu contrato com a emissora. O documento vai encerrar em agosto de 2024.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, Bonner quis se aproximar ainda mais da família e também trocar de país. Mas a Globo pretende fazer uma nova contraproposta para que ele siga no comando do maior jornal do país, do qual apresenta desde 1996.

O colunista também afirma que William Bonner não ter a mesma vitalidade para exercer a atual função e que está na hora de desacelerar.

Qual é o salário de William Bonner na Globo?

Segundo André Romando, colunista do Observatório da TV, William Bonner embolsa algo em torno de 900 mil reais mensais para comandar o ‘JN’.

Já Alessandro Lo-Bianco diz que a média do salário do apresentador já foi de 800 mil mensais, mas agora gira em torno de 1 milhão.

Carreira

Antes de assumir a bancada do “Jornal Nacional”, onde está há 27 anos, William Bonner apresentou o “SPTV”, jornal local em São Paulo por três anos, antes de se mudar para o Rio. Ele ainda teve entre 1988 e 1990 à frente do “Fantástico” e por quatro anos no “Jornal da Globo”. Já foi âncora do “Jornal hoje” por três anos.

O apresentador ganhou mais de dez prêmios, incluindo o Troféu Imprensa, de Melhor Apresentador de Telejornal, e Melhores do Ano, como melhor jornalista.