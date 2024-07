Patati e Patatá se apresentam em Rio Branco neste fim de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A dupla de palhaços Patati e Patatá se apresenta em Rio Branco durante três dias, no Circo Le Petit, instalado no estacionamento do Via Verde Shopping.

De acordo com a divulgação da atração, as apresentações acontecerão na próxima sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21) em horários diversos. Os ingressos custam entre R$ 40 inteira e R$ 20 a meia-entrada para lugares na arquibancada mais distantes do palco e R$ 100 inteira e R$ 50 meia-entrada no setor VIP.

Anúncios

As entradas podem ser adquiridas antecipadamente através deste link, onde é possível comprar também os ingressos para outros setores.

Horários das apresentações:

Sexta-feira (19): 18h e 20h;

Sábado (20): 16h30, 18h30 e 20h30;

Domingo (21): 16h30, 18h30 e 20h30.