No Acre, hepatites virais registram mais de 4 mil casos em 10 anos

Dados do Boletim do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), divulgados pelo G1, apontam que foram confirmados 4.836 casos de hepatites virais no Acre de 2015 a 2024.

A hepatite do tipo B foi a que mais acometeu os acreanos nesse período, com 3.368 casos. A hepatite tipo C teve 1.222 casos atestados. Já a hepatite tipo A teve comprovados 246 casos nesta década.

Neste mês de julho, a Sesacre está divulgando a campanha “Julho Amarelo”, que busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença.

Nesta segunda-feira, 15, equipes da pasta realizaram uma ação de distribuição de panfletos informativos a condutores e pedestres, no centro de Rio Branco, chamando a atenção para a importância do diagnóstico precoce.

De acordo com o chefe do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da Sesacre, Jozadaque Bezerra, esse tipo de atividade reforça junto à população a importância da prevenção.

“O objetivo é conscientizar a população que está passando neste local, através da panfletagem, orientar na prevenção contra as hepatites virais, principalmente B e C. Por isso, é importante fazer o teste rápido em qualquer unidade básica de saúde; é gratuito e não precisa pedir ao médico”, enfatizou.

Hepatites virais

As hepatites virais ocorrem na maior parte das vezes de forma branda, sem apresentar muitos sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Essas infecções atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia.

Prevenção

A principal forma de prevenção contra as hepatites é a vacina, que está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para todas as pessoas não vacinadas, independentemente da idade. Outras formas de prevenção devem ser observadas, como usar camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente e material de manicure e pedicure.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.