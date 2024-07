Moradores de Porto Walter ameaçam fechar BR-364 durante ExpoAcre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Moradores de Porto Walter e Rodrigues Alves planejam um fechamento da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, em manifestação ao embargo judicial que impôs o fechamento da estrada que tira do isolamento terrestre o município de Porto Walter. De acordo com o apurado pelo ac24horas, a intenção do movimento é fazer o fechamento da estrada ao fim de junho, mais especificamente nos dias de ExpoAcre Juruá em Cruzeiro do Sul, que vai de 31 de julho a 4 de agosto.

No dia 25 de junho, centenas de portowaltenses foram às ruas na cidade exibindo faixas e cartazes contra o fechamento do ramal aberto pela prefeitura do município em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE. O acesso ao município foi interrompido por ordem judicial a pedido do Ministério Público do Acre e Ministério Público Federal, que pedem comprovações de mitigação de áreas degradadas e outras ações compensatórias pela degradação ambiental que o ramal teria causado. Além disso, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI acompanham o processo, mas não está claro em como estes órgãos têm se posicionado.

Anúncios

Apesar de judicialmente embargado, desde o fim de julho moradores se reuniram voluntariamente para “limpar o ramal”, que estava novamente sendo tomado pela mata. Mutirões de limpeza têm sido feitos e o Ministério Público Federal exigiu do Estado e da Prefeitura de Porto Walter que comprovem medidas tomadas para a interdição dos acessos ao ramal. O Deracre disse ter enviado a comprovação das medidas tomadas.

Porto Walter amarga o isolamento terrestre e com a seca no rio Juruá, que é o acesso fluvial ao município, apenas embarcações menores ainda conseguem trafegar, deixando a cidade praticamente acessível apenas por via aérea.