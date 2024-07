Matheus Ceará revela arrependimento por fazer cirurgia bariátrica; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O humorista Matheus Ceará, 40 anos, confessou arrependimento em ter se submetido a uma cirurgia bariátrica. Ele contou ainda conviver com as consequências do procedimento ao qual foi submetido em 2016.

“Para mim, não funcionou. Meu organismo não absorve vitaminas, especialmente B12. Então, passei a ter que tomar injeções de vitaminas [depois do procedimento]. Eu, Mateus Lourenço Souza Martone, me arrependo de ter feito a bariátrica“, declarou ele durante sua participação no “Salada Cast”, no YouTube.

Matheus explicou seu arrependimento ao elencar os problemas que enfrenta até hoje por conta da cirurgia.

“Vi um cara que fez bariátrica em 2019. Hoje, ele é bodybuilder. Ele falou que eu deveria conviver com hábitos regrados como os dele. ‘Com certeza ele deve dormir mal’. Sim, eu não durmo. ‘Com certeza, ele não deve comer bem’. Sim, eu não como. ‘Com certeza, ele bebia pra caramba’. Sim, eu bebia pra caramba”, continuou ele.

Apesar do arrependimento, o humorista apontou qualidade de seu sono e das relações sexuais como pontos positivos da cirurgia.

“Tem pessoas que fazem a bariátrica e querem continuar a vida normal. Fiz todo o tipo de dieta. Por isso, se alguém vier me perguntar, eu diria: ‘pense bem’. Há prós e contras. O mais legal é emagrecer”, aconselhou ele.