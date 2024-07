Governo e Acisa assinam acordo para realização da ExpoAcre 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Acre e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) firmaram um acordo de cooperação para a realização da ExpoAcre 2024, que acontecerá no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2024, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Nos termos do acordo, ficou definido que são obrigações do estado toda infraestrutura necessária à realizaçăo do evento, principalmente no que concerne a segurança, organização e condições sanitárias, além de garantir que valores praticados na comercialização dos produtos e serviços no interior do parque de exposições esteja de acordo com valor do mercado local. Já a ACISA deverá responsabilizar-se por contratos e termos firmados, administrar a locação de espaços, terceirizar serviços, e prestar contas com restituição eventual de valores ao Estado.

Anúncios

No ato da assinatura, o governador Gladson Cameli disse que o acordo de cooperação é mais uma demonstração de que a gestão caminha junto com a classe empresarial acreana, a qual ele afirmou ser indispensável para o crescimento da economia no estado e sucesso da feira. “O sucesso da marca ExpoAcre tem a mão da ACISA ajudando, pela credibilidade que tem o empresariado, que gera emprego, renda. Vai ser um sucesso, a cada ano estamos nos aperfeiçoando e aumentando as expectativas”, falou.

O presidente da ACISA, Marcelo Moura, ressaltou que o acordo com governo não estabelece a gerência de recursos públicos. “É importante dizer isso, que a ACISA vai trabalhar gerindo dinheiro de empresas, e não do governo. A ACISA presta esse serviço, ajudando o governo, arrecadando recurso privado das pessoas e empresas que estarão expondo”, afirmou.

Inscrições para expositores começa nesta quarta-feira (17)

Marcelo Moura informou ainda que estão disponibilizadas para a ExpoAcre 2024 mais de 500 vagas de expositores no Parque de Exposições Wildy Viana, mas diante da alta demanda dos empresários, os pretensos expositores devem ter pressa e procurar a sede da ACISA a partir desta quarta-feira (17) às 8h, portanto CPF e CNPJ (no caso de empresas).

“Os expositores devem comparecer na sede da Associação Comercial para garantir o seu local de exposição. São mais de 500 espaços e este número não será aumentado. Tem novos expositores querendo entrar para a feira, mas serão contemplados por ordem de chegada”, concluiu o presidente da ACISA.

Empresas e pessoas que já expuseram seus produtos ou serviços em edições anteriores da ExpoAcre e que já tem cadastro na ACISA tem prioridade na alocação de espaços, mas mesmo assim precisam comparecer à sede da Associação para dar à instituição a sinalização do interesse. Novos expositores, portanto, entrarão nas vagas remanescentes.

A ACISA está localizada na Avenida Ceará, número 2351, bairro Dom Giocondo. O telefone é 68 3216-7000.