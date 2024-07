Escola de Gastronomia abre 30 vagas para oficina de doces e salgados de milho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre lança mais uma oficina culinária para a comunidade rio-branquense. Desta vez, o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), por meio da Escola de Gastronomia, oferece 30 vagas para a oficina de doces e salgados de milho. As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira, 16 e se estendem até sexta, 19.

O único requisito para realização da matrícula é a idade mínima de 16 anos. As inscrições estão sendo realizadas na Escola de Gastronomia, na Rua Afif Arão, s/n, bairro Cidade do Povo. O atendimento é das 7h às 17h, e o candidato à vaga precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência no ato da matrícula.

Anúncios

Desde o junho, a escola da Rede Ieptec tem realizado uma série de capacitações de curta duração, como parte do projeto Oficinas da Culinária Brasileira com Produtos Regionais. O objetivo é despertar o interesse da população da capital em aprender uma nova profissão na área da gastronomia e, a partir do conhecimento adquirido, ser capaz de gerar renda ou empreender.

A oficina do milho será a terceira capacitação do projeto, após as de salgados e de tortas geladas, ministradas anteriormente. A coordenadora da escola, Marineide Diógenes, convida os interessados a participar: “Vamos ensinar diversas receitas derivadas do milho e, assim como as demais oficinas, essa também será um sucesso”, incentiva.