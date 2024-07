Em show, Gusttavo Lima se manifesta sobre polêmica gerada por filho dirigindo carro; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gusttavo Lima, 34, falou pela primeira vez a respeito da polêmica após seu filho mais velho, Gabriel, 7, aparecer dirigindo um carro ao lado do irmão caçula, Gabriel, 4.

O que aconteceu

Anúncios

Gusttavo explicou que pretende educar os herdeiros à moda antiga. “Você não pode colocar nem o menino dirigindo que já enchem o saco. Aqui é rústico, raiz, aqueles meninos das antigas”, ‘justificou’ o cantor durante um show. O momento de ‘desabafo’ foi filmado e está circulando nas redes sociais desde a última segunda-feira (15).

Ele considera esse modelo de criação mais saudável do que o método moderno, em que as crianças são excessivamente expostas à tecnologia. “O povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando? Muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam.”