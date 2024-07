Detran divulga lista com mais de 2,1 mil aprovados no CNH Social

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 16, a primeira lista de aprovados no Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores.

A novidade deste ano é que os selecionados serão convocados gradativamente. Nesta primeira lista, estão listados os 2.132 aprovados na modalidade urbana e, após o prazo para apresentação dos documentos desse público, serão publicadas novas listas com os inscritos nas modalidades rural e estudantil.

A partir da publicação, os selecionados da modalidade urbana têm dez dias úteis para realizar a matrícula, apresentando carteira de identidade dentro da validade de dez anos ou outro documento oficial de identificação com foto e CPF, originais e cópias, assim como comprovante de endereço e o comprovante de matrícula online, que está disponível no site do Detran (detran.ac.gov.br)

Os candidatos selecionados para a capital, Rio Branco, devem comparecer à sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera, antiga Faao. Já os selecionados para cidades em que há posto de atendimento do Detran devem apresentar a documentação na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Quem reside onde não há posto de atendimento do Detran deve solicitar abertura do processo de habilitação pelo e-mail detrancnhsocial@gmail. com, anexando a documentação exigida em edital.

Caso os prazos de convocação e abertura dos processos de habilitação por parte dos selecionados não sejam cumpridos, o Detran poderá convocar os candidatos suplentes.

Veja abaixo a lista completa.