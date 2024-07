Deracre esclarece funcionalidade do Viaduto da Corrente e corrige valor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE, Sula Ximenes, esclareceu dúvidas da população acerca da funcionalidade do Viaduto da Corrente, que teve maquete virtual anunciada nesta segunda-feira (15) pelo governador Gladson Cameli.

Sula Ximenes esclareceu que o projeto inicial envolvia o acesso da BR-364 para a Via Verde, e por isso circulou a notícia de que a obra estava orçada em R$ 65 milhões*. No entanto, diante de dificuldades burocráticas que envolveria uma obra com acesso à rodovia federal e para não perder um recurso de emenda do senador Márcio Bittar na ordem de R$ 25 milhões, o DERACRE alterou o projeto para dar acessos entre a Avenida Chico Mendes e AC-40, o que barateou a obra a ponto de a emenda parlamentar de Bittar bancar o projeto praticamente sozinho.

Já a respeito da funcionalidade do viaduto, Sula explica que o trecho a ser construído será usado para veículos que cruzem da Avenida Chico Mendes para a AC-40 e ao contrário, nos dois sentidos. Dessa forma, continuarão a usar o acesso da rotatória no sentido centro/bairro, de preferência, motoristas que queiram acessar a Via Verde, a BR-364 e a terceira saída para o retorno à Avenida Chico Mendes. Da mesma forma, para o sentido bairro/centro, quem quiser acessar da AC-40 para a Avenida Chico Mendes usará o viaduto para não esperar a vez da passagem para a rotatória.

*o ac24horas publicou ontem (15) que o investimento do viaduto foi de R$ 65 milhões, com base em publicação do site oficial do governo. Nesta terça-feira (16),a informação foi corrigida.

Veja o vídeo explicativo: