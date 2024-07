Corinthians vence Criciúma nas estreias de Ramón e do paredão Hugo Souza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na estreia do técnico Ramón Díaz, o Corinthians venceu o Criciúma por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (16), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Corinthians foram de Romero e Cacá no segundo tempo. O Criciúma marcou no fim da etapa inicial com Claudinho.

Cacá foi de vilão a herói. O zagueiro desviou a bola contra o património no gol do Criciúma, mas fez de cabeça o gol da virada.

Quem também estreou, e bem, foi o goleiro Hugo Souza. O camisa 1 fez grandes defesas que se tornaram essenciais para a vitória do Corinthians.

O Timão não apresentou mudanças drásticas, porém, teve forças para reagir na estreia de Ramón. Outro estreante, Alex Santana, também atuou bem.

O Corinthians continua na zona de rebaixamento mesmo com a vitória. O Timão é o 17º, agora com 15 pontos. O Criciúma é o 14º, com 17.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Bahia, domingo, na Fonte Nova. O Criciúma visitará o Flamengo, sábado, no Mané Garrincha.

O susto

O Corinthians foi levemente superior ao Criciúma no primeiro tempo, mas foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

O Timão de Ramón Díaz não apresentou mudanças drásticas, porém, pareceu mais organizado e ligado em campo. Os estreantes Hugo Souza e Alex Santana agradaram.

A primeira grande chance do jogo foi do Criciúma, com Barreto, aos 13 minutos. Ele apareceu de surpresa na pequena área e obrigou Hugo a fazer uma defesaça.

Aos 26, foi a vez do Corinthians. Romero deixou Yuri Alberto na cara do gol, mas o centroavante desperdiçou. No rebote, o próprio Romero bateu fraco, de canhota e não aproveitou.

Quando o Timão pressionava e parecia mais perto do gol, veio a ducha d’água fria. Claudinho chutou de longe, Cacá errou o tempo de bola e desviou contra o próprio gol aos 41 minutos. 1 a 0 Criciúma na primeira etapa.

A reação

O Corinthians voltou mal para a etapa final e deu oportunidades para o Criciúma, mas encontrou o gol de empate rapidamente.

Aos oito minutos, Hugo recebeu passe de calcanhar de Wesley e cruzou para Romero, de primeira, deixar tudo igual.

O gol mudou a partida. Ramón Díaz colocou Coronado na vaga de Wesley assim que saiu o empate e foi Coronado quem descolou a assistência para Cacá marcar de cabeça, aos 16 minutos. O zagueiro foi de vilão a herói na partida.

Com o 2 a 1 à favor do Corinthians, o Criciúma foi para o ataque, e Hugo Souza voltou a aparecer com defesas importantes.

Lances de destaque

Hugo Souza! Aos 13 minutos, Barreto recebeu na pequena área e bateu para milagre do goleiro do Corinthians.

Gustavo! No minuto 26, Yuri Alberto recebeu de Romero e parou no goleiro do Criciúma.

1 a 0. Aos 41, Claudinho chutou de longe, a bola desviou em Cacá e matou Hugo Souza.

1 a 1. No oitavo minuto do segundo tempo, Hugo cruzou para Romero empatar.

2 a 1. Aos 16 minutos, Coronado cruzou, e Cacá agora jogou a favor e marcou de cabeça.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 CRICIÚMA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 16 de julho de 2024 (terça-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA-Fifa)

Cartões amarelos: Raniele (Corinthians)

Público: 43.241

Renda: R$ 2.694.764,50

GOLS

Corinthians: Romero e Cacá, aos 8 e 16 minutos do 2T

Criciúma: Claudinho, aos 41 minutos do 1T

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho (Félix Torres), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Alex Santana e Rodrigo Garro (Ryan); Romero (Fagner), Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Newton, Matheusinho (Allano) e Fellipe Mateus (Felipe Vizeu); Arthur Caíke (Bolasie) e Eder (Ronald). Técnico: Claudio Tencati