Bope apreende 17 quilos de drogas no Cadeia Velha

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar apreenderam 17 quilos de entorpecentes na terça-feira, 16, no bairro Cadeia Velha. Um adolescente foi apreendido e um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto foi capturado na ação.

Os militares receberam informações que estava acontecendo uma movimentação de integrantes de uma organização criminosa em uma residência, de posse do endereço, os policiais do Giro, Cpchoque e Cpcães se deslocaram ao local e avistaram um indivíduo saindo com uma sacola na mão de um terreno, de imediato ao visualizar os policiais o homem se evadiu, porém, foi capturado, após busca pessoal e consulta os militares constataram que existiam dois mandados de prisão em aberto contra o envolvido.

No terreno foi encontrado um segundo indivíduo, um menor de idade, que estava manipulando e embalando entorpecentes. Os policiais receberam informações que existiam nas proximidades mais drogas e com auxílio da cadela K9 Maia, especialista em faro de narcóticos, encontrou diversas embalagens totalizando 17 quilos, possivelmente de skunk.

Os militares encaminharam todo material entorpecente e os envolvidos à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Com informações da PMAC