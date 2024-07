Bebê desaparece e mulheres morrem após carro cair de ponte

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um bebê recém-nascido de cerca de duas semanas desapareceu e duas mulheres, Marcileia Jose Rafael, de 30 anos, e Marisa Jose Rafael, de 46, morreram após a caminhonete em que estavam cair de uma ponte nesse domingo (14) no município de Uiramutã, próximo a comunidade da Laje, Norte de Roraima.

De acordo com Polícia Militar, o bebê foi levado pela correnteza do rio e ainda não foi encontrado. Os corpos das mulheres foram retirados pela PM para evitar que fossem levados pelas águas. Oito pessoas estavam na caminhonete, todos indígenas da região da Boca da Mata 1.

Devido às fortes chuvas na região, o nível de água no local dificultou as buscas, de acordo com os agentes. A caminhonete chegou a ser arrastada pela correnteza.

Marcileia e a outra vítima ficaram presas dentro da caminhonete e morreram afogadas. Quando os agentes chegaram no local, o veículo estava coberto pela água.

O Corpo de Bombeiros informou que a caminhonete caiu após a ponte ceder. Quatro passageiros estavam sendo transportados na carroceria.

Os bombeiros destacaram ainda que o local do acidente é de difícil acesso e as equipes de socorro só conseguem chegar em veículos grandes.