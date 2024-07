Arraial Cultural começa hoje (16) com escolha da realeza na Gameleira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Arraial Cultural 2024 começa na noite desta terça-feira, 16, na Gameleira, na capital acreana. Até o próximo domingo, 21, milhares de pessoas devem passar pelo local, prestigiando as atrações musicais, praça de alimentação e a apresentação das quadrilhas juninas.

Na noite de abertura, uma das principais atrações é a escolha da realeza junina, que vai eleger o Casal Caipira, Casal Mirim e Casal da Diversidade.

As primeiras quadrilhas a se apresentarem no Arraial serão do interior, a Junina Manguaça de Sena Madureira, e a Explosão Junina de Plácido de Castro. Até a próxima sexta-feira, 19, cerca de quinze quadrilhas se apresentam. Será também na noite da próxima sexta que acontecerá a apuração que irá definir a campeã do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas do Acre. No domingo, as melhores voltam a se apresentar ao público.

A organização montou o Palco Saudades do Seringal onde se apresentam nesta noite o Grupo Harmonia, Animadores do Forró e Ricardo Moral. As atrações musicais começam a se apresentar a partir das 18 horas.