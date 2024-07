Após polêmicas, Maíra Cardi desabafa sobre criação dos filhos: ‘Não sou uma boa mãe’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para abrir o coração acerca das dificuldades que enfrenta com a maternidade.

Mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 5, Maíra está constantemente envolvida em polêmicas. Uma das mais recentes, o episódio no qual Sophia chamou o celular do cozinheiro de sua família de “velho” e “de pobre”, o que despertou um levante nas redes sociais.

Apesar de não ter mencionado o incidente diretamente, Maíra revelou que não considera que seja uma boa mãe: “Eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe, sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria. Não tenho o dom de brincar, e me sinto muito culpada por isso! Quem é mãe entende esse sentimento de ser insuficiente”, começou ela.

Na sequência, Maíra relembrou o nascimento do primeiro filho, há 23 anos: “Criei o Lucas a muito custo. Uma menina de 17 anos, pegando ônibus e metrô lotado, sendo ‘abusada’ no esfrega-esfrega dos masculinos doentes, não era opcional. Trabalhei para pagar as contas de gente grande. Acordando às 4 da manhã, e estudando à noite e chegando à meia-noite para passar a madrugada acordada amamentando”.

“Eu não dei tempo de qualidade para meu filho Lucas. Na verdade, eu não dei tempo nenhum! Cada um dá o que tem, eu não tinha!

Nós sobrevivemos, mas eu não tive saúde emocional para criá-lo como deveria! Entre uma amamentação e uma troca de fralda, ele sentia mais o gosto salgado das minhas lágrimas e a ausência da minha alma”, continuou a esposa de Thiago Nigro.

“Eu não queria ser mãe e, então, 18 anos depois, ainda traumatizada com a maternidade solo, eu também não queria ter outro filho. Mas a Sophia veio, e apesar do amor incondicional de mãe, veio novamente o gosto salgado das lágrimas noturnas, pois voltou a me lembrar que eu não sou uma boa mãe e que dói demais estar sozinha. As lágrimas me lembraram de que sou carente, frustrada, fracassada, que tinha azar no amor, que era difícil pagar as contas, enquanto o peito ainda estava pendurado e com sangue pela amamentação, os pontos da cesárea ainda ardia, quando não estouravam durante as noites não dormidas e muita solidão!”, escreveu Maíra.

“Eu errei de novo, dessa vez com ela, que nada tinha a ver com meus defeitos e limitações! E mesmo trabalhando como um camelo para dar conta dos dois e de muitos mais, mesmo dormindo e acordando todas as noites com ela, mesmo brincando sem querer brincar, mesmo agora tendo horas do meu dia para dar, ainda assim não é suficiente!”, completou.

Por fim, Maíra desabafou: “Eu não sou uma boa mãe e talvez nunca seja, Mas eu faço TUDO que posso e não posso por eles. Eu amo meus filhos incondicionalmente, eu mato e morro por eles, eu brigo com o mundo e vou presa se for preciso. Eu faria TUDO de novo para ter os dois, eles são as melhores coisas que já fiz na minha VIDA!”.