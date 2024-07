Acre tem mais de 2 mil casos de violência doméstica em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Entre janeiro e maio deste ano, o Acre registrou 2.371 casos de violência doméstica de acordo com o Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre (MPAC).

O dado é quase 10% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, que teve 2.172 ocorrências de violência doméstica, segundo o painel.

Maio foi o mês de mais ocorrências, com 507 anotações. Inclusive, dentro da série histórica que começa em 2021, esse é o mês de maior registro de casos.

No ano em curso, a maioria dos casos, 59,05%, se concentram na regional do Baixo Acre, sendo Rio Branco, a capital do estado, a cidade com os maiores números percentuais, 47,49% dos casos.

Na série histórica, a regional do Baixo Acre concentra 56,44% dos 17.013 casos registrados. Rio Branco fica com 45,04% das ocorrências.

O município com o menor registro de violência doméstica é Jordão, com apenas 11 casos, ou 0,06% do total do estado, nos últimos quatro anos.

Os dados divulgados pelo painel do MPAC tem como fonte o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp-PPE/PCAC).