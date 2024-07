Vereadora denuncia falta de merenda em escolas de Rodrigues Alves

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A professora é vereadora Terezinha Fernandes, PC do B, denunciou a falta de merenda escolar no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. Segundo ela, a escola José Cassimiro, situada na comunidade Luzeiro, São Francisco, na comunidade São Pedro Paraná dos Mouras, e a Francisco Enéias, na Fortaleza, passam pelo problema.

De acordo com a parlamentar, a carência alimentar prejudica o ensino aprendizagem.

“Como não tem merenda, os alunos são liberados mais cedo para ir pra casa. Muitas vezes essa é a principal refeição dos estudantes. Na Escola Francisco Enéias, na comunidade Fortaleza, teve até greve por conta da merenda”, relata.

O secretário de educação de Rodrigues Alves, Narciso Melo Monteiro, afirmou que as aulas estão sendo realizadas normalmente e com merenda escolar nas cerca de 60 escolas do município. “Uma das prioridades da gestão tem sido o fornecimento de uma alimentação adequada para todas crianças da rede municipal, em alguns casos específicos, as escolas fornecem duas refeições por dia. Numa escola específica, faltou alguns itens da alimentação, daí os alunos foram liberados mais cedo, mas logo em seguida a merenda chegou na escola com todos os itens”, citou o secretário.

Veja o vídeo: