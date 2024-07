Semana mantém chuvas abaixo da média no Acre, aponta previsão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Até o próximo dia 18 de julho, a previsão metereológica indica que há previsão de chuva com volume de até 15 milímetros nas regionais do Vales do Juruá, Tarauacá-Envira e Baixo Acre, com indicativo de ´anomalia negativa´ em todas as regiões do Estado, onde as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período.

No entanto, há indicativo de ´anomalia positiva´ nas localidades do município de Plácido de Castro, onde as chuvas poderão estar acima do esperado para o período. Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

No geral, no entanto, o prognóstico climático para o trimestre julho-agosto-setembro/2024 se mantém por chuvas abaixo da média em todo o Estado do Acre, Rondônia, Mato Grosso, sudoeste do Tocantins, centro-sul do Amazonas e a faixa extremo sul do Estado do Pará. Acima da média no extremo norte dos estados de Roraima e Amapá. Nas demais áreas da Amazônia Legal, a precipitação ficará próxima da média climatológica.