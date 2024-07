Quem é Vitor Vieira, influenciador suspeito de atropelar noivo recém-casado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O nome do influenciador Vitor Vieira Belarmino ficou entre os assuntos mais pesquisados do Google Trends nesta segunda-feira (15). Ele é suspeito de atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta, de 41 anos, que atravessava a avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na noite de sábado (13).

A página no Instagram do influenciador está fora do ar, mas antes disso, ele tinha mais de 280 mil seguidores. Na biografia, ele se apresentava como ‘freestyler’ e já competiu em Dubai.

Anúncios

A maior parte das publicações mostrava a rotina de Vitor, que tem 30 anos. Viagens internacionais, treinos de academia e seus carros luxuosos, inclusive a BMW envolvida no acidente ocorrido durante o último final de semana.

Vitor Vieira é considerado foragido pela justiça. Ele atropelou Fábio Toshiro por volta das 23h37. A vítima tinha acabado de chegar da festa de casamento, deixou seus pertences no hotel e caminhava junto da esposa para a praia.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma perícia no local e apreendeu o automóvel, localizado em um condomínio na Barra da Tijuca. A esposa de Fábio não foi atingida por pouco.

Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

Com exceção de Vieira, todos já foram ouvidos pelas autoridades. A perícia apontou ter localizado manchas de vinho na parte interna e externa do veículo.