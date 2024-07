Previsão? TV tira episódio de Os Simpsons do ar após atentado contra Donald Trump

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Channel 4, do Reino Unido, resolveu cancelar a exibição de um episódio de Os Simpsons que iria ao ar no domingo (14). A maratona incluía um capítulo da série animada em que um policial era visto em um telhado, mirando Lisa enquanto ela discursa no pódio de um comício –algo semelhante ao que aconteceu com Donald Trump no sábado (13).

O episódio em questão é intitulado Lisa, a Iconoclasta, da sétima temporada de Os Simpsons. Ele foi exibido pela primeira vez em 1996 e, coincidentemente, seria reprisado no fim de semana. No entanto, a emissora notou a extrema semelhança do enredo com o atentado sofrido pelo candidato à presidência dos Estados Unidos e decidiu tirar o conteúdo do ar.

“Lisa descobre que o fundador de Springfield era um pirata assassino que tentou assassinar George Washington e decide que seus concidadãos devem saber a verdade”, descreve a sinopse do episódio, previsto para ser exibido um dia após o ataque contra Trump.

No capítulo, um franco-atirador aponta uma arma para Lisa durante um evento público, enquanto outra sequência inclui um flashback de uma tentativa de assassinato fictícia de George Washington (1732-1799).

No lugar, a emissora decidiu exibir um episódio da 30ª temporada de Os Simpsons, chamado Querida, Você Não Pode Dirigir o Meu Carro, que acompanha Marge e Homer enquanto eles trabalham juntos em uma empresa de tecnologia que fabrica veículos autônomos.

A troca de programação foi notada pelos telespectadores do canal. “No começo, fiquei pensando o motivo de o Channel 4 ter cancelado a transmissão programada de Lisa, a Iconoclasta, mas acho que entendi”, escreveu um usuário do X identificado apenas como Ropes To Infinity, que publicou a exata cena em que o atirador mira em Lisa.

Previsões do futuro?

Os Simpsons tem, atualmente, 35 temporadas e ficou marcada por conter previsões de eventos futuros. A série já acertou na mosca alguns acontecimentos e ficou conhecida por ter uma espécie de “poder”.

A vitória da Copa do Mundo de 2014 foi um deles. Em um episódio da 25ª temporada, Homer deixa seu trabalho em uma usina nuclear e vira o juiz da final da competição de futebol, que termina com a Alemanha levantando a taça. A trama foi ao ar poucos meses antes da vitória germânica –depois do eterno 7×1 da equipe contra o Brasil.

Dois anos antes da exibição do final de Game of Thrones (2011-2019), Os Simpsons ainda previu o final da série da HBO, com um dragão destruindo completamente uma cidade.

A própria eleição de Donald Trump, que não tinha chances de acontecer quando a 11ª temporada da animação foi exibida, em 1999, também foi prevista pela série. Uma cena exibe um futuro em que Lisa é a nova presidente dos Estados Unidos, tendo de lidar com um rombo orçamentário deixado pelo presidente anterior, que é o próprio Trump (ele foi eleito 17 anos depois da exibição e, atualmente, busca a reeleição).