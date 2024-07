Nível do Rio Madeira e afluentes indicam seca intensa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O rio Madeira amanheceu nesta segunda-feira (15) com a marca de 3,27 metros de nível da cota e aumenta a preocupação da Defesa Civil Municipal de Porto Velho com a seca prevista para este ano. No mesmo período do ano passado (2023) a medição era de 6 metros, o que revela a intensidade do impacto climático neste ano de 2024. Populações de distritos e comunidades no baixo madeira deve passar por escassez de água no período mais intenso deste verão amazônico.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Elias Ribeiro disse que o efetivo está atuando neste momento no transporte de água potável para atender aos moradores. A logística montada antecipa ao período crítico da seca que deve ocorrer nos meses de agosto, setembro e outubro. A compra de água mineral é feita pela prefeitura que também faz o transporte do produto.



Também disse que as comunidades foram informadas e estão cientes dos problemas que serão enfrentados nesse período de seca. Com a edição do Decreto nº 20.187, de 8 de julho de 2024, sobre a situação de emergência ambiental, a Defesa civil Municipal passou a fazer levantamento completo dos poços amazônicos que estão secando e, consequentemente, da quantidade de famílias afetadas pela escassez de água.



A principal recomendação para os moradores neste momento, seguindo orientações da Agência Nacional de Águas (Ana), é que evitem o desperdício de água potável, tendo em vista que o chamado ‘verão amazônico’ está muito severo.