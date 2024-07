Nascimento de novas empresas cai quase 11% no Acre, afirma indicador do Serasa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os dados atualizados nesta segunda semana de julho do Indicador de Nascimento de Empresas, da Serasa Experian, mostram que, em março de 2024, foram criados 362.192 empreendimentos, uma média de 18.109 novas companhias por dia útil. O número representa uma queda de 4,3% em comparação com o mesmo período de 2023. Na análise setorial, a opção majoritária para iniciar um novo negócio foi na categoria de “Serviços” (72,9%) seguida por “Comércio” (19,4%).

No Acre, foram abertas 629 empresas, o 2⁠º menor número do País no período. No levantamento anterior, o Acre havia criado 706 empresas, o que gera redução de 10,9% no nascimento de novos CNPJs no Estado.

“Embora tenha havido uma queda em relação a março de 2023, a criação de empresas segue expressiva. Com a redução da taxa de desemprego, observamos que o surgimento de novas empresas é impulsionado mais pela inclinação empreendedora do que por uma necessidade imediata, já que muitos brasileiros demonstram o desejo de conquistar flexibilidade e autonomia”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Quanto a natureza jurídica, os “Microempreendedores Individuais” (MEIs) representaram a fatia mais expressiva de novas aberturas (71,9%). Em seguida, destacaram-se as “Sociedades Limitadas” (21,8%), as “Empresas Individuais” (3,6%) e as classificadas como “Demais” (2,7%).