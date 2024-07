Marcus Alexandre se compromete com motoboys para assumir a Arena Race

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), intensificou as visitas e reuniões com moradores, líderes e grupos organizados. Neste fim de semana participou de reuniões em diversos bairros da capital e na área rural.

No Loteamento Praia do Amapá, Marcus Alexandre esteve ao lado da pré-candidata a vice-prefeita, Marfisa Galvão (PSD), em encontro que reuniu centenas de moradores que compareceram para ouvir as propostas dos pré-candidatos e declarar apoio. Jesus Andrade, morador desde a fundação do bairro Praia do Amapá, afirmou que Marcus Alexandre é a esperança da comunidade. “É uma honra receber o Marcus aqui na minha casa pela segunda vez. Ele é a esperança da comunidade porque respeita a população e valoriza as pessoas”, disse.

Anúncios

Marfisa Galvão expressou seu sentimento diante da multidão presente na reunião. “O povo pede que Marcus Alexandre volte porque se sentiu sem voz diante de uma gestão que não escuta e não dá atenção para as pessoas. Sentimos essa reciprocidade da população que clama por ele”, enfatizou Marfisa Galvão.

Compromisso firmado com motoboys

Em encontro com motociclistas integrantes do Clube da 160, Marcus Alexandre reiterou seu compromisso de reformar e manter a Arena Race em boas condições, equipamento construído em sua gestão destinado a prática dos esportes radicais, que atualmente está abandonado pela atual administração municipal.

“Se Deus quiser, a partir do ano que vem assumimos a Arena Race novamente, faremos uma reforma, criaremos uma programação e cuidaremos melhor do espaço criado para a galera”, disse Marcus Alexandre.

O pré-candidato firmou um compromisso com os motoboys. “Vocês fazem parte de uma categoria que precisa ser respeitada e valorizada. Hoje, as pessoas saem de casa de manhã e ficam até tarde, no corre, como a gente fala, para levar um dinheirinho pra casa. A Prefeitura tem que ter um departamento que dialogue com vocês, podem contar comigo, estamos estudando soluções que estarão no nosso Plano de Governo para ajudar esses trabalhadores”, concluiu.

Marcus Alexandre esteve ainda no Ramal da castanheira, na Vila Acre, e no Ramal do Sampaio em reuniões e encontros com moradores.