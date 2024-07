Karoline e Léo se surpreenderam com casamento de Militão e Tainá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Éder Militão e Tainá Castro confirmaram o casamento. Os dois assinaram os papéis, mas optaram por manter tudo em segredo. Até os ex do casal, Karoline Lima e Léo Pereira, que hoje namoram, ficaram sabendo da união pela mídia e se surpreenderam.

“Já tinha um papo de ela ir morar com ele na Espanha, os dois já tinham conversado sobre isso e de como fariam com os filhos da Tatá com o Léo, mas casamento mesmo foi um plot twist pra todo mundo”, declarou uma fonte próximo ao jogador da Seleção Brasileira.

Uma pessoa próxima a Karoline Lima relatou que ela não sabia do casamento do ex-namorado. “Ela morou com o Militão, conhece ele, né? Quando começaram a namorar, ele logo pediu pra que ela se mudasse para a casa dele. Então, já era de se esperar que a Tatá fizesse o mesmo caminho agora. Mas casamento, no papel, foi mesmo surpreendente para ela e para o Léo”, descreveu.

Um amigo do jogador explicou, ainda, que Tainá mudou a vida de Militão. “Eles se viram pela primeira vez numa festa que o Rodrygo fez em São Paulo. Ali já rolou uma vontade de ficarem, mas isso só foi acontecer quando ele veio de férias e se encontraram no fim do ano. De lá pra cá não se soltaram mais. Ela mudou a via dele. O homem está apaixonado”, encerrou.

Militão confirma casamento com ex de Léo Pereira, atual de Karol Lima

É oficial: Éder Militão e Tainá Castro estão casados! A informação foi divulgada pelo perfil Segue a Cami e confirmada pela assessoria de imprensa do jogador do Real Madrid ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

A equipe de Militão, inclusive, esclareceu que o jogador não divulgará mais detalhes de sua vida pessoal e nem da cerimônia de casamento.

Por conta do casamento, Tainá vai se mudar para a Espanha com os dois filhos, Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3. Os dois são fruto do casamento com Léo Pereira, atual namorado de Karoline Lima, ex de Militão.

A aliança do novo casal é da marca Van Cleef & Arpels, avaliada em R$ 160 mil.