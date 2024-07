Jet ski provoca onda e mata homem na frente do filho em Macapá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma dupla que conduzia um jet ski causou uma onda que resultou na morte de Francisco de Assis Feitosa dos Santos, que estava em um momento de lazer com o filho, na tarde deste domingo (14) no ramal do Polo Hortifrutigranjeiro, no bairro da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá.

O Capitão Ronald Patric, do Corpo de Bomberos Militar (Cbm), contou que pai e filho estavam tomando banho no rio, quando a moto aquática apareceu em movimentos de ‘zig zag’, provocando uma onda que atingiu as vítimas.

As pessoas que estavam presentes resgataram a criança, mas só depois se deram conta que ela estava junto com um homem, que até então estava submergido e preso em um galho.

A dupla que estava no jet ski fugiu e não foi identificada. A polícia segue na busca ao paradeiro dos suspeitos.

Há uma portaria que estabelece uma faixa limite de 200 metros, contada a partir da faixa de praia, seja fluvial, próximo a lagos ou marítima, a partir da qual é permitida a navegação com os equipamentos.

Além disso, é proibido o uso de jet ski em áreas que são consideradas de segurança, como próximas a canais de acesso aos portos, ancoradouro de navios mercantes, proximidades das instalações portuárias, entre outros.