Inacreditável! Veja qual é a fortuna de Maíra Cardi e do marido Thiago Nigro!

No fim do ano passado, a coach Maíra Cardi se casou com Thiago Nigro no civil com comunhão universal de bens, transformando as duas fortunas, que já eram enormes, em uma maior ainda.

Com isso, muitas pessoas começaram a se perguntar qual seria a real fortuna do empresário. Segundo o site InfoMoney, no ano de 2022, o patrimônio dele girava em torno de R$ 22 milhões.

E quanto à ex-BBB? De acordo com o Jornal do Bolsão, a coach contava com uma fortuna de R$ 20 a 30 milhões. Com isso, o casal conta com cerca de R$ 50 milhões em patrimônio.

“Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. É muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo”, explicou a ex-BBB em entrevista ao Celso Portioli.

Veja a última publicação do casal: