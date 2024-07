Idoso agredido por Rafael Cardoso quebra silêncio: ‘Ia me matar’; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O homem de 64 anos que foi agredido pelo ator Rafael Cardoso, em fevereiro, falou sobre o episódio neste domingo, 14, em entrevista ao “Domingo Espetacular”. Ao dominical da Record TV, João Fernando relatou momentos de medo e contou que não foi ouvido pelo Ministério Público (MP), que encerrou o processo.

“Para mim, até hoje, é a grande dúvida da minha vida. O que eu fiz para alguém que não conheço, que não proferi palavra alguma, me agredir?”, questionou o gerente do bar, relatando desconhecer os motivos pelos quais teria despertado a ira do ator.

Anúncios

João ainda contou que não sabia quem era Rafael Cardoso, e narrou os acontecimentos: “Não proferi alguma palavra com ele, só o cumprimentei. ‘Opa, prazer’ e estendi a mão. Foi quando ele me puxou e disse que iria me matar. Foi aí a minha grande surpresa. Até então eu achava que era uma pura brincadeira, tanto que eu voltei e dei as costas”. Ele teria sido agredido com socos e chutes.

Assista:

Ao vivo no #DomingoEspetacular: o ator Rafael Cardoso foi flagrado agredindo o gerente de um bar no Rio de Janeiro; vítima quebra o silêncio e fala pela primeira vez

➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6Dw15 pic.twitter.com/GgrOReaqfy

— Domingo Espetacular (@DomEspetacular) July 14, 2024



O gestor ainda lamentou não ter sido ouvido pelo MP: “Antes das agressões, ele já infringiu a lei em vários motivos. E com tudo isso, com todas essas provas que eu tenho, achei muito brando, e achei absurdo, eu sequer ser ouvido sobre o que que me aconteceu”.

A ação teria sido extinta após Rafael Cardoso aceitar pagar dois salários mínimos a uma instituição de caridade.

Relembre o caso

O ator foi investigado pela Polícia Civil após ter sido acusado de agressão contra João Fernando, gerente de bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso teria ocorrido em 26 de fevereiro e foi registrado na 16ª DP.

Conforme a denúncia da vítima, a agressão aconteceu sem motivo; Rafael estaria “completamente transtornado”.

De acordo com o portal “LeoDias”, o ator, que estava acompanhado de dois homens, chegou de carro ao local com uma freada brusca, assustando as pessoas presentes. No bar, pediu para falar com o gerente do estabelecimento e o ameaçou de morte durante uma breve conversa, que acabou com agressões contra o trabalhador.