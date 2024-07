Governo divulga maquete do viaduto da corrente em Rio Branco; veja como ficará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou nesta segunda-feira (15) em uma rede social, uma vídeo que mostra como deve ficar o viaduto da corrente, no segundo distrito de Rio Branco, que ficará localizado na rotatória do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Acre (BPTRAN).

A obra do viaduto, que está orçada em R$ 65 milhões, já tem recurso garantido do governo federal na ordem de R$ 25 milhões por meio de emenda parlamentar do senador da República Márcio Bittar. Além disso, o futuro viaduto se consolidará como um marco na mobilidade urbana da capital acreana.

Localizada na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, a passagem de nível eliminará a necessidade de uma rotatória, responsável por grandes congestionamentos ao longo das pistas em horários de pico, assegurando melhoria na fluidez do trânsito em uma região com alto tráfego de veículos leves e pesados. O viaduto, também contará com vias de acessos laterais e outras medidas como a ampliação da ciclovia da Avenida Chico Mendes, na Rodovia AC-40.

Veja o vídeo: