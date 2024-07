Gerlen acusa Mazinho de não receber ofício e atrasar início de obra; prefeito nega

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, para expressar sua indignação diante da suposta recusa da prefeitura de Sena Madureira, comandada por Mazinho Serafim (Podemos), em conceder a licença necessária para o início das obras do porto na cidade, financiado por uma emenda de R$ 2 milhões de sua autoria.

Conforme Diniz, as obras estavam programadas para começar nesta segunda, mas sem a anuência da prefeitura, a empresa responsável tem que aguardar.

“Anunciei que as obras iriam começar hoje para construir o porto em Sena Madureira, com minha emenda de 2 milhões. Sabe o que aconteceu? A prefeitura se recusa a dar a licença de anuência para as obras começarem”, declarou Diniz.

Segundo o deputado, a documentação está completa para o início das obras, no entanto, a Prefeitura se recusa a realizar o recebimento. “Então foi enviado via e-mail. Passados 5 dias, se a prefeitura não autorizar, o Deracre vai entrar com um mandado de segurança. Eu não acredito que um gestor vai deixar um órgão do governo ir ao judiciário para poder executar uma obra em Sena Madureira que vai beneficiar milhares de pessoas. Esse é um tipo de pessoa que não ama o município de Sena Madureira”, criticou.

Mazinho Serafim foi procurado pela reportagem do ac24horas. Por meio de sua assessoria, explicou o que teria acontecido. “O encarregado do deputado chegou à prefeitura faltando um minuto para o fim do expediente com o ofício no celular e por isso não tinha como ser protocolado. A servidora não se negou a receber o documento, só que não tinha como protocolar, já que não estava nem impresso. Amanhã vai ser recebido normalmente e vai ser analisado dentro dos parâmetros legais”, disse.

O prefeito disse ainda que as emendas de Gerlen são bem-vindas e cobrou os R$ 40 milhões anunciados pelo parlamentar. “Os recursos das emendas são extremamente bem-vindas, inclusive, a prefeitura aguarda os R$ 40 milhões que o deputado prometeu para Sena Madureira”, destacou.

A briga é mais um capítulo que antecede as eleições em Sena Madureira. Gerlen é candidato a prefeito e vai disputar a prefeitura local contra o candidato de Mazinho, o vereador Alípio Gomes.