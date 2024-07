Fernando parte para cima de Kaio em A Grande Conquista 2: ‘Tomar tapas na cara’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fernando Sampaio perdeu a paciência e foi para cima de Kaio Perroni em uma discussão acalorada em A Grande Conquista 2. Ele precisou ser contido por João Hadad durante o confronto repleto de gritos e ofensas. “Tem que tomar três tapas na cara para aprender a ser homem”, disparou o ator.

A briga aconteceu após a dinâmica do Hora do Faro no domingo (14). Fê ficou revoltado com o apontamento do oficial do Exército. “Falar que eu fico à espreita ouvindo conversa dos outros. Cara manipulador, asqueroso”, reclamou.

“Não dá esse palco, Fernando. Vamos curtir nossos últimos dias aqui na paz”, aconselhou Guipa. “Mas assim ele vai ficando aqui dentro. Se a pessoa falar a verdade de mim, eu não vou ficar put*”, alegou o artista.

Depois, ele foi tirar satisfação com o rapaz no quarto. “Tava me xingando nas minhas costas, Fernando?”, zombou Kaio. “Seus amigos já foram te falar? Acho você infantil, um babaca”, afirmou o ator.

“Falar pelas costas você tem coragem”, retrucou o militar. “Eu falo na sua cara. Você é um babaca, você é um otário, você é infantil”, berrou Fernando, já indo para cima do rival.

“Você não fala isso na cara. Você precisa aprender a dizer a verdade na cara das pessoas”, disparou Kaio. “Você precisa ser homem, porque você é moleque”, gritou o artista.

“Não sou. Atitude de moleque é ficar xingando os outros pelas costas. Não aprende a falar o que pensa. Não aceita o apontamento por quê?”, retrucou o oficial do Exército.

O ator ainda acusou o militar de ouvir conversas atrás da porta, gritou na cara do adversário e precisou ser separado por Hadad. “O que eu tenho para falar com você, eu falo na cara. Ficar gritando na minha cara não adianta nada. Não adianta vir para cima de mim, não tenho medo de você. Você com 45 anos deveria aprender a receber um apontamento”, provocou Kaio.

“Você é um babaca”, berrou Fê. “Um moleque, mas vou te ensinar muito na vida ainda. O que eu tenho para falar, eu falo na frente”, continuou o rapaz. “Me ensinar? Você vai me ensinar?”, revoltou-se o artista. “Aprenda o que é um apontamento. Não precisa ficar xingando os outros pelas costas”, rebateu o oficial do Exército.

Eles continuaram a briga na área externa da casa. “Prepotente. Um moleque de 24 anos vai me ensinar a viver”, zombou Fernando. “Moleque é quem fica falando pelas costas. Aprenda a falar na frente”, respondeu Kaio.

A troca de ofensas se intensificou entre os adversários. “Tem que tomar três tapas na cara para aprender a ser homem”, berrou Fernando, sendo contido por Hadad novamente.

“Isso é atitude de homem?”, debochou o militar. Na sequência, Will Rambo levou o colega para dentro da Mansão.

Depois, durante o churrasco dos conquisteiros na madrugada, a briga virou assunto entre Kaio, Cel Hayashi, Rambo, Hideo Matsunaga e Taty Pink.

“Eu não fiz nada demais. Ele está caçando confusão com a casa inteira, querendo brigar com todo mundo desnecessariamente. Depois que ele arruma confusão, xinga a pessoa de tudo que é nome, aí ele senta [e bufa]. Tá de sacanagem. Aí depois eu sou moleque”, reclamou o militar.

A cantora também reprovou as atitudes do ator: “Mentiroso, mau-caráter”. “Os discursos que ele faz, eu tenho ânsia de vômito. Eu não consigo nem reproduzir, ele para mim é tão baixo, pequeno, apelativo”, afirmou Rambo.