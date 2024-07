Fafá de Belém faz show em cadeira de rodas e emociona o público

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último domingo, 14 de julho, Fafá de Belém subiu ao palco em uma cadeira de rodas no Festival de Música Brasileira, realizado na Figueira da Foz, cidade portuguesa do Distrito de Coimbra.

A apresentação marcou um momento de superação para a cantora de 67 anos, que enfrenta um período delicado após um acidente doméstico e a recente perda do irmão.

Durante o show, Fafá mostrou-se profundamente emocionada. De acordo com relato de pessoas presentes ao show, Fafá de Belém chorou bastante e fez questão de afirmar: “Cai, mas levanta”.

Sempre que ela encontrava dificuldade para cantar, um coro do público a abraçava com suas vozes, criando uma atmosfera de solidariedade.

A cantora ainda agradeceu a Nossa Senhora de Fátima, expressando sua fé e gratidão. Ao final da apresentação, Fafá deixou o palco visivelmente fragilizada e optou por não falar com os jornalistas, evidenciando o impacto do momento que vivia.

Fafá de Belém teve lesão no joelho

No final de junho, Fafá sofreu um acidente doméstico que resultou sobretudo em uma lesão no joelho, que a fez parar no hospital.

“Dei um ‘tropicão’. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos – vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho”, explicou a cantora na ocasião.