Endocrinologista alerta para uso indiscriminado de Ozempic

O médico e apresentador Fabrício Lemos recebeu nesta segunda-feira, 15, no Médico 24 Horas, o endocrinologista Dr. Abraão Miranda.

De acordo com o especialista, as restrições impostas pelo tratamento de diabetes comumente são pontos que dificultam a adesão. “É mais fácil tratar uma hipertensão e outras doenças do que tratar diabetes, que envolvem tantas mudanças de alimentação e tratamento. A imensa maioria das pessoas gostam de comer e nossa região é rica na proporção de carboidratos na dieta, que são ricos em glicose e favorecem um descontrole glicêmico”, explica Abraão.

Em 5 a 10% dos casos de diabetes, correspondem ao tipo 1, no qual o sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina e atinge primariamente crianças. Já a diabetes tipo 2 é desenvolvida a partir de anos de hábitos de vida pouco saudáveis, especialmente o consumo excessivo de carboidratos na alimentação e estilo de vida sedentário, mas a hereditariedade é um fator de risco muito mais forte, com mais de 75% dos pacientes apresentando história familiar positiva.

Hipertensão e diabetes estão relacionadas

Abraão diz que estudos vêm mostrando uma relação entre diabetes e hipertensão, mas não há ainda um esclarecimento sobre o motivo das doenças andarem juntas. “São doenças que ainda não sabemos o motivo da correlação entre elas, mas ambos os pacientes tendem a sofrer com sedentarismo, colesterol alto e outros fatores. O paciente diabético geralmente é mais trabalhoso porque mexer com a dieta de uma pessoa é muito complicado, às vezes temos que tirar um bem mais precioso da pessoa, porque tem gente que realmente idolatra a alimentação como se fosse um sacerdócio. O açúcar, como alguns alimentos ricos em carboidratos, geram uma sensação no cérebro semelhante a algumas drogas, então é difícil realmente mudar as preferências de um paciente, mas com a conscientização conseguimos criar alternativas”, diz o médico.

Ozempic

O Ozempic ganhou popularidade nos últimos anos devido seu efeito no emagrecimento. Indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o remédio tem como um dos efeitos a perda de peso e tem sido usado para fins estéticos. No Médico 24 Horas, o endocrinologista alertou para o uso indiscriminado do medicamento.

“O Ozempic é uma medicação da moda e realmente é fenomenal, que emagrece e melhora os níveis de glicose, mas devido ser um medicamento de uso livre, sem necessidade de prescrição, pessoas tomam a medicação sem acompanhamento médico. O Ozempic pode gerar depressão, transtornos gastrointestinais, lesões, e se isso não for acompanhado pode causar complicações”, afirma Miranda.

Assista a entrevista completa: