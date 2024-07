Elenco de ‘Deadpool & Wolverine’ visita Maracanã e se arrisca no futebol com jogadores do Flamengo; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Aproveitando o Rio! Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Emma Corrin, do elenco de “Deadpool & Wolverine”, estão fazendo uma passagem pelo Rio de Janeiro para promover o lançamento do filme e estão conhecendo melhor a cidade maravilhosa.

Nesta segunda-feira (15), Ryan Reynolds, recém-chegado ao Brasil, se juntou ao ator australiano e à atriz, além do diretor Shawn Levy, para conhecer o Maracanã, onde até se arriscaram dando alguns chutes. Os astros tiveram a companhia dos jogadores do Flamengo Pedro, artilheiro do Brasileirão, e David Luiz.

Mas este não foi o primeiro momento de “imersão” na cidade. No domingo, Hugh Jackman pedalou na orla carioca e compartilhou com os seguidores a bela vista bem cedo, nesta segunda. Já Emma Corrin, acompanhada do também ator Rami Malek (os dois são apontados como casal) passeou pela praia de Ipanema, em frente ao hotel onde estão hospedados, em clima de romance.

Ryan, por sua vez, desde que chegou, fez questão de postar uma selfie de frente para o mar e mostrou, em sua rede social, que já malhou por aqui, fazendo piada com os brasileiros. E um detalhe: não faltou pão de queijo no café da manhã.

Veja mais registros:

Deadpool & Wolverine

Hugh Jackman chegou ao Brasil para divulgar o tão aguardado “Deadpool & Wolverine” durante o fim de semana com outros dois colegas de elenco, Rami Malek e Emma Corin. Já o outro protagonista do longa, Ryan Reynolds, desembarcou em solo brasileiro nesta segunda-feira (15).

Eles estão no Rio de Janeiro para promover o lançamento do mais novo filme da Marvel e foram anunciados como presenças garantidas no Brasil para a pré-estreia do longa em um evento que acontece logo mais.

“O come to Brazil fez efeito! Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin (Cassandra Nova) e Shawn Levy (diretor do filme) chegam ao Brasil em breve e, mais uma vez, a gente vai mostrar que o fã brasileiro é diferenciado demais!”, anunciou o post da distribuidora no dia 4 deste mês.