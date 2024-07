Bocalom e Marcus Alexandre farão convenção no Sesc Bosque

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito Tião Bocalom (PL), pré-candidato à reeleição, e o pré-candidato pelo MDB, Marcus Alexandre, decidiram realizar suas convenções eleitorais no mesmo local: o SESC Bosque, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Segundo o secretário de comunicação do município, Aílton Oliveira, a coligação de Bocalom convocou o evento para o dia 22 de julho, às 17h. Já a equipe de Marcus Alexandre confirmou que agendou o evento para as 18h do dia 26 de julho.

Anúncios

A pré-candidatura de Bocalom reúne, até o momento, o PL, partido do prefeito, além de PP, União Brasil, PSDB e Podemos. No evento de Marcus Alexandre são aguardados filiados de 10 partidos da aliança: MDB, PRD, PV, PC do B, PT, PSD, PSOL, Rede, Agir e DC.

A partir do sábado, 20 de julho, até o dia 5 de agosto, partidos políticos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre a formação ou não de coligações e escolher as candidatas e os candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024.