Bocalom e Alysson anunciam reforço de Ricardo Brandão na equipe

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O coronel Ricardo Brandão passa a integrar o time de construção do Plano de Governo da aliança encabeçada pelo pré-candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL-AC) e pré-candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (Progressistas-AC). A reunião, que tratou dos avanços na construção do documento, foi uma das prioridades do pré-candidato Alysson neste fim de semana.

“Estamos muito felizes com a chegada do coronel Ricardo. A nosso convite — do nosso pré-candidato a prefeito Bocalom e meu — ele se junta a esse time que já conta com pessoas muito especiais, como coronel Bino, professor Carlitinho, e terá uma missão importante: ele será o ponto focal na compilação de todos os dados que estamos colhendo e daqueles que ainda vamos colher, para levar um plano que atenda às reais necessidades da nossa capital”, comemorou Alysson.

Anúncios

Dentre os pontos discutidos na reunião, destacam-se os prazos para a execução do plano e estratégias para ouvir lideranças, entidades e a população no geral. No âmbito digital, está sendo preparado um hotsite que deve servir de ponto focal para receber as contribuições dos rio-branquenses; além de um canal de WhatsApp, ferramenta que está presente no dia a dia das pessoas e que também servirá como ponte para a participação popular.

“Nós não queremos construir nada mirabolante; queremos de fato construir algo factível, real, dentro do que nossa cidade realmente precisa. Algo que atenda às expectativas da nossa população, como determinou nosso líder Bocalom. Estamos avançando; estou feliz com os resultados”, explica o pré-candidato a vice-prefeito.

Agendas do fim de semana

Dentre as agendas do fim de semana, Bocalom esteve nas primeiras horas do sábado (13) com lideranças de apoio à pré-candidata a vereadora Rila Freze (PL-AC). “Essa mulher é uma guerreira! Quero pedir a vocês que cuidem dela como ela cuida de vocês”, pediu Bocalom. Rila retrucou: “Tive um bom professor”, reforçando apoio do grupo à reeleição de Bocalom.

Bocalom esteve também em um evento com apoiadores do pré-candidato a vereador Cláudio Falcão (PL-AC) e ficou feliz com todas as demonstrações de apoio: “Nosso grande Falcão! Muito obrigado por tudo”. Além disso, fez reuniões internas, participou de uma festa junina e celebrou o aniversário da Assembleia de Deus – 2º Distrito.

Já Alysson, além da reunião que discutiu o Plano de Governo, participou de eventos privados e reuniões internas com equipes e as forças políticas que devem compor a aliança.