Antes de morrer, Shannen Doherty revelou desejo de se tornar mãe

Shannen Doherty, que morreu de câncer no último sábado, 13, aos 53 anos de idade, revelou que tinha o desejo de ser mãe. A atriz, que ficou conhecida por seu papel na série ‘Barrados no Baile’, contou que estava tentando engravidar “desesperadamente” do seu ex Kurt Iswarienko, porém, teve uma recaída durante o tratamento contra a doença, o que a fez adiar os planos.

“Não queria apenas um filho, mas queria ter com o meu marido. Queria ter um filho pelo nosso casamento, queria que ele também tivesse essa parte dele realizada”, relatou em um episódio de seu podcast, “Let’s Be Clear”, em janeiro de 2024.

Em entrevista à revista People, pouco antes de morrer, a artista voltou a comentar sobre o desejo de gerar um filho.

“Não há nada que eu amaria mais do que ser mãe. Sempre quis isso e penso que poderia ter um filho com um melhor amigo ou um parceiro amoroso, mas não sei se teria tempo suficiente para isso. Vejo crianças que não têm pais e penso que poderia adotar, talvez qualquer período de tempo com uma mãe seja melhor do que nunca ter uma, não sei”, declarou, na ocasião.

Doherty ficou casada com Kurt Iswarienko de 2011 a 2023 e passou por diversas tentativas para engravidar por fertilização in vitro. Contudo, desistiu do processo por ter entrado na menopausa enquanto lidava com os problemas de saúde.

Shanne foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e, após tratamento, a doença entrou em remissão em 2017. No entanto, em 2020, a artista anunciou que estava com metástase em estágio avançado.

Carreira

Além de seu papel como Brenda Walsh em Barrados no Baile, série com o nome original de Beverly Hills 90210, Doherty também estrelou a série Charmed, como Prue Halliwell, uma das três bruxas da história.

Nascida em Memphis, Tennessee, Doherty mudou-se para Los Angeles com a família ainda criança e começou aos 10 anos com um papel na série “Father Murphy”. Michael Landon a viu na série e a escalou como Jenny Wilder em “Little House on the Prairie” aos 11 anos, relata a revista americana Variety.

Doherty também atuou na série “Our House”, com Wilfred Brimley, “North Shore” e “Riverdale”. Em longas-metragens, ela apareceu em outro clássico adolescente, “Heathers”, bem como em “Girls Just Want to Have Fun”, “Mallrats” e “Jay and Silent Bob Strike Back”, de Kevin Smith.

Ela foi casada com o filho de George Hamilton, Ashley Hamilton, e com o jogador de pôquer Rick Salomon, e em 2011 ela se casou com o fotógrafo Kurt Iswarienko. Eles pediram o divórcio em 2023.