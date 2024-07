Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’, morre aos 53 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Shannen Doherty, a Brenda em “Barrados no Baile”, morreu aos 53 anos após um câncer de mama. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, neste domingo (14), em comunicado enviado à People.

É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz.

Ela revelou o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois.

Em 2023, Shannen contou que a doença estava em estágio avançado, deu metástase e se espalhou para os ossos. À época, as declarações foram dadas para a revista People.

A diferença é que eu não quero morrer, tipo, nunca. Ainda não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu simplesmente não terminei.

Shannen Doherty, no ano passado

Em janeiro desse ano, no entanto, ela mostrou que estava se preparando para a possibilidade de morte. Em seu podcast, Shannen contou que desejava ser cremada e as cinzas “misturadas com seu cachorro e os restos mortais de seu pai”. Além disso, ela indicou um amigo como o responsável pelo testamento, com a permissão de usar parte das cinzas para confeccionar uma joia.

Carreira

Shannen Doherty nasceu em Memphis, nos Estados Unidos.

A fama internacional veio em 1990, quando interpretou Brenda em “Barrados no Baile”. A personagem integrava uma família que deixou o Minnesota para viver em Beverly Hills. Shannen atuou na série de 1990 a 1994, até quando saiu da produção após uma suposta briga com outra atriz, Jennie Garth.

Ela também integrou as séries “Chamed”, de 1998 a 2001, e em “North Shore” em 2004.

Artista posou duas vezes para a revista Playboy, em 1994 e 2003. Anos depois, em 2006, ela criou o próprio reality show: “Breaking Up With Shannen Doherty”. No Brasil, a atração foi ao ar no canal GNT.

Vida pessoal

No início do ano, Shannen disse ter sido traída pelo marido, com quem estava há 14 anos, enquanto lidava com o câncer. A atriz disse que tinha uma cirurgia no cérebro marcada no mesmo dia em que descobriu a traição do agora ex-marido, o fotógrafo Kurt Iswarienko.

Ela disse que recebeu apoio da mãe, do irmão e dos melhores amigos. “Me senti incrivelmente mal amada por alguém com quem estive por 14 anos, por alguém que amei de todo o coração”.

Shannen e Kurt Iswarienko se separaram em abril do ano passado. Eles citaram “diferenças irreconciliáveis” no pedido de divórcio. Shannen já havia sido casada outras duas vezes e se decepcionou com a terceira separação.