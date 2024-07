Sepultamento de Romildo será no cemitério São João Batista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O sepultamento do ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, que faleceu aos 78 anos na madrugada deste domingo, 14, após cerca de 20 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, ocorrerá na tarde de hoje no cemitério São João Batista.

Segundo Hector Magalhães, filho do ex-governador, o enterro está previsto para acontecer entre 16h30 e 17h. “Será no fim da tarde”, explicou.

Anúncios

A família informou que Romildo já estava debilitado há anos devido à diabetes, problemas renais crônicos e cardiopatia, com a situação agravada no final do ano passado.