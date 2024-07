A Grande Conquista 2: Brenno deixa o jogo na 11ª zona de risco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Brenno Pavarini foi eliminado de A Grande Conquista 2 neste sábado (13). O ator encarou a 11ª zona de risco da temporada, mas recebeu apenas 13,49% dos votos do público para continuar no jogo. Guipa, Taty Pink e Will Rambo disputavam a berlinda com ele e seguem no jogo, que chega ao fim na próxima quinta (18).

A eliminação deveria ter sido dupla, para acelerar o reality na reta final, mas tudo mudou com a expulsão de Fellipe Villas, retirado do confinamento por ter infringido normas militares –ele não tinha sido autorizado pela Polícia Militar do Espírito Santo para participar do programa e foi considerado desertor.

A transformação em eliminação simples salvou Taty Pink, que era apontada pela enquete do Notícias da TV como a segunda conquisteira menos querida pelo público nessa zona de risco –atrás, justamente, de Brenno.

“Indicados, vocês sabem bem que o Brasil acompanha vocês desde a Vila, definindo os rumos do jogo do começo até agora. E hoje não foi diferente”, começou a apresentadora Rachel Sheherazade em seu discurso.

“Até agora foram 120 mil minutos, 83 dias de confinamento, 11 semanas, 100 pessoas. Três pequenas casas, uma Vila, uma Mansão com 20 pessoas. Perto de todos esses outros números, duas dezenas de jogadores parece tão pouco”, enumerou Rachel. “Ledo engano.”

“Todas as diferenças se destacam nesse microcosmo. Tudo vira um motivo. Porque não existe saída a não ser atravessar aquele portão. Mais importante do que tudo isso que eu acabei de citar são os momentos que vocês viveram. Isso reflete diretamente no crescimento pessoal de cada um. Hoje, vocês são muito maiores do que quando entraram.”

Taty e Rambo foram salvos de maneira antecipada por Rachel Sheherazade. “Você tá mais perto da grande final, menina”, anunciou a apresentadora após tirar a cantora da zona de risco. Depois, a jornalista salvou o humorista. “Parabéns, você também segue na semana final de A Grande Conquista”. Por fim, ela anunciou que Guipa continuava no jogo, eliminando Brenno.

Modo turbo na reta final

Com oito participantes ainda no jogo, e a decisão marcada para quinta-feira (18), A Grande Conquista engatou modo turbo nessa reta final. Durante a semana, dona Geni Grohalski e Liziane Gutierrez já haviam sido eliminadas.

No domingo (14), serão formadas as duas zonas de risco finais da temporada, que acontecerão na segunda (15) e na terça (16). Dois confinados deixarão o jogo em cada berlinda.

Na quarta (17), os quatro finalistas ganharão um respiro com a festa de encerramento da edição, que trará de volta todos os conquisteiros da Mansão (a participação de Fellipe ainda não foi confirmada). E, na quinta, o grande campeão do reality será anunciado.