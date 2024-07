Narrador da Globo chora morte da mãe cinco meses após perder o pai

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Milton Leite, narrador esportivo da Globo, anunciou que a mãe, Nelly Quito Leite, morreu aos 89 anos. Ele deu a notícia na manhã deste domingo (14) e, na postagem, também relembrou o pai, Mário Rodrigues Leite, que havia morrido em 22 de fevereiro deste ano.

“Minha mãe não resistiu e foi ao encontro do meu pai, falecido há cinco meses. Ele, amoroso como sempre, certamente preparou um caminho de luz para ela”, afirmou ele.

Nelly estava hospitalizada em São Paulo e morreu no sábado (13). As cerimônias de despedida acontecem neste domingo, na cidade de Jundiaí, a 57 quilômetros da capital do Estado.

Nos comentários da publicação, colegas prestaram apoio ao jornalista. “Meus sentimentos, Milton”, desejou Luis Roberto, também narrador da Globo. “Sinto muito, Milton! Que vocês encontrem muito amor e carinho entre os seus neste momento difícil”, desejou a repórter Gabriela Ribeiro. “Meu irmão, meus sentimentos. Um abraço fraterno. Muita luz para toda a família”, declarou Maurício Noriega, do CNN Esportes.

O narrador deve voltar ao ar nos Jogos Olímpicos de Paris, que, ao que tudo indica, serão sua última grande cobertura na Globo. Em abril, ele havia revelado que pretende deixar a emissora logo após o fim da transmissão.

O narrador esportivo está na emissora há quase 20 anos, mas procurou a direção para negociar a sua saída. O jornalista decidiu com a família que havia chegado o momento de “diminuir um pouco o ritmo”.

“Desde o ano passado, venho conversando com minha esposa [Ana Claudia] de que talvez fosse o momento de diminuir um pouco o ritmo. Procurei a direção do Esporte da Globo no início do ano e disse que queria construir esta saída de forma conjunta pela linda relação que criamos nestes quase 20 anos”, declarou ele à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

De acordo com Leite, ele e Globo optaram por encerrar o vínculo só depois dos Jogos Olímpicos para “dar tempo para a empresa se preparar”.