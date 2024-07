“Más qualidades, como dizia Rui Barbosa, morreram e estão perdoadas. Saldo é positivo”, diz Narciso sobre Romildo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-deputado federal Narciso Mendes afirmou, ao sair do velório do ex-governador Romildo Magalhães, falecido na manhã deste domingo, 14, que Magalhães foi um dos gestores mais humanos do Acre.

Segundo Mendes, o programa Sopão enche o Bucho do governo de Magalhães foi revelado a ele antes de ser implementado. “Eu entrei na vida pública sendo eleito deputado estadual numa bancada da qual o Romildo Magalhães fazia parte. E o que eu diria do Romildo Magalhães? Que ele era tão humano e tão próximo do povo que me lembro do momento em que ele, às vezes, me consultava, às vezes não. E disse: ‘Narciso, eu vou criar um programa chamado Sopão dos Poucos’. Eu perguntei: ‘Romildo, qual o propósito disso?’. Ele respondeu: ‘Narciso, venho do município de Feijó e vi o quanto falta fazer um pão ou um prato de sopa. Já que não posso fazer tudo, vou criar o sopão.’ Interessante que o programa atendeu circunstancialmente ou ocasionalmente”, declarou.

Mendes também comentou que Romildo foi injustamente acusado de desonestidade e agradeceu à viúva de Magalhães pela dedicação ao cuidar do esposo. “Então, o que digo aos acreanos é que, depois que Romildo saiu do governo, às vezes até acusado de ter sido desonesto, eu pensava: Deus do céu, como é que a pessoa sai do governo mais pobre do que entrou, onde está a desonestidade? Estava falando agora com Rosinha, a última companheira dele, e disse a ela: muito obrigado, em nome da amizade que eu tinha com o Romildo, pela atenção e carinho com que tratou Magalhães, sobretudo na doença e pelas lágrimas que agora derrama sobre ele”, explicou.

O empresário destacou ainda que as boas qualidades de Romildo precisam ser divulgadas, enquanto as ruins estão perdoadas, citando Rui Barbosa. “Quero dizer que precisamos divulgar as boas qualidades que Mildo teve. As más qualidades, como já dizia Rui Barbosa, morreram e estão perdoadas, mas o saldo de bondade que Romildo deixa é muito positivo”, concluiu.