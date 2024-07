José Bestene sobre Romildo: “assistencialista aos mais pobres”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-deputado estadual e presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, compareceu ao velório do ex-governador Romildo Magalhães, que faleceu na manhã deste domingo, 14. Bestene afirmou que Magalhães foi um grande assistencialista que trabalhou sempre voltado aos menos favorecidos durante seu governo de 1992 a 1995.

Segundo Bestene, seu irmão e Romildo iniciaram na política juntos, e ele relembrou as ações de governo nos anos 90. “Na verdade, o Romildo e o meu irmão, também saudoso Félix Bestene, começaram juntos na política. Depois, entrei na política e passei a conviver com o Romildo. Na época, eu fui presidente da Assembleia e ele, governador. Ajudamos bastante nos projetos de interesse do Estado, e o Romildo era aquela pessoa assistencialista, que gostava de atender, principalmente, a pobreza. Romildo era povão.”

Anúncios

José Bestene também elogiou a atuação parlamentar de Romildo Magalhães, destacando-o como um homem combativo em defesa da população. “Foi sempre esse combatente. Como deputado, não foi diferente. Sempre foi um deputado combativo, em defesa do bem-estar do estado e da sua população. Ele se dedicava muito àquelas pessoas, principalmente da periferia.”

Romildo faleceu em decorrência de complicações de diabetes, deixando uma história de forte influência na política acreana dos últimos 40 anos. Seu legado será levado adiante por seus irmãos, filhos, netos e sua esposa, Rosinha Magalhães. Natural de Feijó, Romildo iniciou sua carreira política como prefeito da cidade, onde atuou por dois mandatos, e depois tornou-se deputado estadual, vice-governador e governador do estado.