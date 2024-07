Gladson vai a velório de Romildo: “estive em sua casa buscando conselhos”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli (PP) chegou ao velório do ex-governador Romildo Magalhães na tarde deste domingo, 14, e enalteceu a importância política do gestor à frente do estado nos anos 90.

De acordo com o chefe do executivo acreano, Romildo merece todas as honrarias como ex-chefe de estado. “Abri as portas do Palácio Rio Branco para que ele pudesse receber todas as honrarias necessárias”, declarou, afirmando que estará presente no sepultamento do ex-governador.

Gladson evitou fazer comparações de governo com Romildo, mas admitiu a popularidade que Romildo teve durante sua gestão no Acre. “A humildade dele era grande. Algumas vezes estive em sua residência buscando conselhos”, comentou.

Cameli reforçou que deverá ter um encontro com a equipe de governo para prestar homenagem a Romildo Magalhães. “Vamos ter uma conversa para tratar desse assunto”, disse ele, dirigindo-se ao salão nobre do Palácio, onde conversou com familiares e amigos de Magalhães.