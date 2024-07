Cantor morre após sofrer descarga elétrica no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O município de Salinópolis, no nordeste do Pará, é um dos balneários mais procurados pelos paraenses nas férias de julho. No local acontecem vários shows de cantores regionais e nacionais. Porém, um desses terminou em tragédia.

Um cantor morreu, no sábado (13), durante apresentação em um hotel no município de Salinópolis, nordeste do Estado.

As primeiras informações apontam que Ayres Sasaki estava no hotel quando uma pessoa molhada que estava próxima ao cantor se aproximou e tocou no artista. Na ocasião, o músico teria levado uma descarga elétrica e acabou morrendo.

O Corpo do cantor está no Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal e passará por perícia.

A administração do hotel onde o músico está se apresentando disse que “no momento, o proprietário, a família e amigos estão muito abalados com a situação. Em breve quando estiverem recuperados, poderão falar sobre o ocorrido.”