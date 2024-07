William Bonner e Renata Vasconcellos encerram jornal de forma incomum; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os telespectadores do “Jornal Nacional” foram surpreendidos após se depararem com um encerramento nada habitual do noticioso apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos nessa sexta-feira (12). Quando já estavam próximo de se despedirem do público, o âncora veterano convidou sua parceira de bancada a externalizar para o público a sua dúvida.

“Posso dividir com o público a sua dúvida?”, iniciou questionando apresentador do “JN”. Renata Vasconcellos concordou: “Pois é! Eu estava falando pebolim, aí ele [William Bonner] esclareceu”, complementou a jornalista. Foi então que o comunicador resolveu dar uma explicação inusitada ao vivo para os telespectadores do noticioso sobre os termos regionais para o futebol de mesa.

Anúncios

“Pois é, em São Paulo pebolim é aquele jogo que o Tiago Eltz [repórter] mostrou. No Rio, é totó! Mas até ai, tudo bem! Difícil é entender por que no Rio Grande do Sul o pebolim e o totó chamam-se “Fla-Flu”, refletiu o âncora fazendo um suspense antes de se despedir do público: “O Jornal da Globo é depois da Sessão GloboPlay, boa noite!”, finalizou dizendo William Bonner de forma incomum.

Nas redes sociais, o momento não passou desapercebido e foi muito comentado por telespectadores do “Jornal Nacional”: “Absolutamente do nada William Bonner refletindo sobre os termos para o futebol de mesa, sextou!”, brincou um. “Eu vivi para ver um debate desses entre William Bonner e Renata Vasconcellos”, se divertiu outro. “Eu assistindo não entendi na hora”, declarou ainda um terceiro.