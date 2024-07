Trump é retirado de comício com sangue na orelha após sons de tiros

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A imprensa norte-americana divulgou no início da noite deste sábado (13) imagens que mostram a ação do Serviço Secreto dos EUA e de policiais durante comício de Donald Trump na Pensilvânia. Após sons de possíveis tiros, o candidato presidencial republicano faz uma careta e levanta a mão direita até a orelha, que em seguida aparece com sangue.

Os guarda-costas se aglomeraram em torno de Trump enquanto ele se abaixava no pódio e oficiais armados tomaram posições na frente do palco. Trump ergueu repetidamente o punho para a multidão e gritou enquanto era escoltado até um veículo pelo Serviço Secreto.

A CNN informou que Trump ficou ferido, mas não deu outros detalhes. Não ficou claro como ou quais ferimentos ele pode ter sofrido. Policiais armados também foram vistos em um telhado perto do palco onde Trump estava. O local foi abandonado com cadeiras derrubadas e fita policial amarela ao redor do palco.

Mais tarde, Biden se manifestou sobre o atentado e condenou a violência.

“Estou orando por ele e sua família e por todos os que estavam no comício, enquanto aguardamos mais informações”, afirmou o presidente. “Jill e eu somos gratos ao Serviço Secreto por tê-lo colocado em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência nos Estados Unidos. Devemos nos unir como uma nação para condená-la.”

O presidente Lula também se manifestou neste sábado e repudiou atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Ele considerou o ato como “inaceitável”.

“O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, declarou o presidente Lula nas redes sociais.